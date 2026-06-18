В десяти округах Белгородской области объявили режим атаки БпЛА 18 июня утром

В 9:29 18 июня в Ивнянском, Яковлевском, Прохоровском округах объявили опасность атаки БпЛА. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

В 9:29 18 июня в Ивнянском, Яковлевском, Прохоровском округах объявили опасность атаки БпЛА. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Белгородской области.

- Оставайтесь дома, не подходите к окнам или пройдите в укрытие, - советуют спасатели.

Ранее сегодня аналогичный режим ввели в семи округах: в 7:10 – в Ракитянском, Борисовском, Краснояружском, Грайворонском, в 7:19 – в Белгородском, в 7:20 – в Шебекинском, в 7:40 – в Валуйском и в 9:02 – повторно в Грайворонском.

По данным Минобороны РФ, в ночь с 17 на 18 июня перехвачены и уничтожены 555 украинских БпЛА самолетного типа над территориями 18 регионов РФ, включая Белгородскую область, и над акваторией одного моря.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, мужчина ранен при ударе ВСУ по белгородскому поселку Красная Яруга.