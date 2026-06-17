Как минимум один беспилотник сбили над Белгородской областью в 17 июня

Украинский режим 17 июня предпринял террористическую атаку с применением БпЛА самолетного типа по объектам на территории Белгородской области. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

Украинский режим 17 июня предпринял террористическую атаку с применением БпЛА самолетного типа по объектам на территории Белгородской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

- С 14:00 до 20:00 перехвачены и уничтожены 27 украинских БпЛА самолетного типа над территориями Белгородской, Воронежской, Курской, Брянской областей, республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей, - уточнили в военном ведомстве.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, мужчина ранен при ударе ВСУ по белгородскому поселку Красная Яруга.