Три раза за 30 минут в Белгороде объявили режим атаки БпЛА 17 июня

В 18:40 17 июня в Белгороде объявили опасность атаки БпЛА. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

В 18:40 17 июня в Белгороде объявили опасность атаки БпЛА. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Белгородской области.

- Оставайтесь дома, не подходите к окнам или пройдите в укрытие, - призывают спасатели.

Ранее сегодня над региональным центром режим атаки дронов объявляли в 18:10 и 18:21.

По данным Минобороны РФ, с 9:00 до 14:00 17 июня перехвачены и уничтожены 72 украинских БпЛА самолетного типа над территориями 11 регионов, включая Белгородскую область, и над акваторией одного моря.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, мужчина ранен при ударе ВСУ по белгородскому поселку Красная Яруга.