Дожди с грозами пройдут в Белгородской области 18 июня

Ветер ночью западный, со скоростью 5-10 м/с, днем - 8-13 м/с. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

По прогнозам белгородских синоптиков, 18 июня в нашем регионе ожидается переменная облачность. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Белгородской области.

Ночью местами возможны небольшие дожди, а днем - кратковременные осадки и грозы. Ветер ночью западный, со скоростью 5-10 м/с, днем - 8-13 м/с.

Температура ночью от +8 до +13 градусов, днем потеплеет до +20+25 градусов. В самом Белгороде температура будет немного выше: ночью +11+13 градусов, а днем воздух прогреется до +22+24 градусов.

В случае чрезвычайной ситуации звоните по телефонам 112, 101 или 8 (4722) 39-99-99.