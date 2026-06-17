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НовостиПроисшествия17 июня 2026 14:34

В десяти округах Белгородской области объявили опасность атаки БпЛА 17 июня

Жителей призывают перебраться в укрытия
Алексей СЕРГУНИН
В 16:50 17 июня в Новооскольском, Волоконовском, Вейделевском, Валуйском, Красненском, Красногвардейском, Чернянском, Алексеевском, Ровеньском округах, а в 17:27 – в Белгородском округе объявили опасность атаки БпЛА.

В 16:50 17 июня в Новооскольском, Волоконовском, Вейделевском, Валуйском, Красненском, Красногвардейском, Чернянском, Алексеевском, Ровеньском округах, а в 17:27 – в Белгородском округе объявили опасность атаки БпЛА.

Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

В 16:50 17 июня в Новооскольском, Волоконовском, Вейделевском, Валуйском, Красненском, Красногвардейском, Чернянском, Алексеевском, Ровеньском округах, а в 17:27 – в Белгородском округе объявили опасность атаки БпЛА. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Белгородской области.

- Оставайтесь дома, не подходите к окнам или пройдите в укрытие, - призывают спасатели.

По данным Минобороны РФ, с 9:00 до 14:00 17 июня перехвачены и уничтожены 72 украинских БпЛА самолетного типа над территориями 11 регионов, включая Белгородскую область, и над акваторией одного моря.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, мужчина ранен при ударе ВСУ по белгородскому поселку Красная Яруга.