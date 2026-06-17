Чиновники из Чебоксар посетили Белгород

Фото из соцсетей Валентина Демидова.

17 июня Белгород принимает делегацию из Чебоксар. Об этом в своих соцсетях рассказал мэр Валентин Демидов.

Как известно, столица Чувашии пережила несколько серьёзных вражеских атак, в результате которых погибли и пострадали мирные люди, получили повреждения объекты гражданской инфраструктуры и жилые дома.

Глава Белгорода рассказал о нашей комплексной системе защиты населения, которая включает модульные и специально адаптированные подвальные помещения, и укрытия. Стороны обсудили работу оперативных штабов, занимающихся ликвидацией ЧС, организацию восстановительных работ, защиту социальных объектов и другие важные вопросы.