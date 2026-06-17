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НовостиОбщество17 июня 2026 14:27

Чиновники из Чебоксар посетили Белгород

Гости из Чувашии приехали перенимать опыт по вопросам безопасности
Алексей СЕРГУНИН
Фото из соцсетей Валентина Демидова.

Фото из соцсетей Валентина Демидова.

17 июня Белгород принимает делегацию из Чебоксар. Об этом в своих соцсетях рассказал мэр Валентин Демидов.

Как известно, столица Чувашии пережила несколько серьёзных вражеских атак, в результате которых погибли и пострадали мирные люди, получили повреждения объекты гражданской инфраструктуры и жилые дома.

Глава Белгорода рассказал о нашей комплексной системе защиты населения, которая включает модульные и специально адаптированные подвальные помещения, и укрытия. Стороны обсудили работу оперативных штабов, занимающихся ликвидацией ЧС, организацию восстановительных работ, защиту социальных объектов и другие важные вопросы.