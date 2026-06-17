Пытаясь купить машины сыновьям, белгородец отдал мошенникам свыше 2,8 миллиона

С 8 по 14 июня в Белгородской области от проделок киберпреступников пострадали 25 человек, у пяти из которых похитили деньги с банковских карт. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

50-летний житель Белгородского округа решил купить машины для двух сыновей через интернет. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.

Он без долгих раздумий оплатил стоимость «Фольксвагена Гольф» и «БМВ», клюнув на хорошую скидку. Покупатель заподозрил подвох, когда прибыл в Воронеж, куда должны были доставить одну из машин. Не обнаружив транспортного средства, он понял, что столкнулся с обманом, и обратился в полицию. Сумма ущерба составила более 2,8 миллиона рублей.

С 8 по 14 июня в Белгородской области от проделок киберпреступников пострадали 25 человек, у пяти из которых похитили деньги с банковских карт. Суммарно аферисты обогатились на 12,3 миллиона, из которых свыше 11 миллионов – кредитные средства.