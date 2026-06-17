В 21 округе Белгородской области отменили опасность атаки дронов 17 июня днем

В 15:46 17 июня в Шебекинском, Волоконовском, Новооскольском, Корочанском, Чернянском, Белгородском, Борисовском, Яковлевском, Грайворонском, Краснояружском, Ракитянском, Ивнянском, Валуйском, Красненском, Красногвардейском, Алексеевском, Вейделевском, Ровеньском, Прохоровском, Губкинском и Старооскольском округах отменили опасность атаки БпЛА. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

В 15:46 17 июня в Шебекинском, Волоконовском, Новооскольском, Корочанском, Чернянском, Белгородском, Борисовском, Яковлевском, Грайворонском, Краснояружском, Ракитянском, Ивнянском, Валуйском, Красненском, Красногвардейском, Алексеевском, Вейделевском, Ровеньском, Прохоровском, Губкинском и Старооскольском округах отменили опасность атаки БпЛА. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Белгородской области.

По данным Минобороны РФ, с 9:00 до 14:00 17 июня перехвачены и уничтожены 72 украинских БпЛА самолетного типа над территориями 11 регионов, включая Белгородскую область, и над акваторией одного моря.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, мужчина ранен при ударе ВСУ по белгородскому поселку Красная Яруга.