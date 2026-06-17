В Ракитянском округе Белгородской области в третий раз объявили опасность атаки БпЛА 17 июня

В 13:55 17 июня в Ракитянском округе объявили опасность атаки БпЛА. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

В 13:55 17 июня в Ракитянском округе объявили опасность атаки БпЛА. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Белгородской области.

- Оставайтесь дома, не подходите к окнам или пройдите в укрытие, советуют спасатели.

Ранее сегодня над Валуйским округом объявляли режим атаки дронов в 6:04 и 7:18, в Ракитянском округе – в 10:36 и 12:51, в Белгородском округе – в 10:50 и 12:25, в Борисовском округе – в 11:58.

По данным Минобороны РФ, с 9:00 до 14:00 17 июня перехвачены и уничтожены 72 украинских БпЛА самолетного типа над территориями 11 регионов, включая Белгородскую область, и над акваторией одного моря.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, мужчина ранен при ударе ВСУ по белгородскому поселку Красная Яруга.