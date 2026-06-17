В Белгороде и шести округах области действовала ракетная опасность 17 июня днем

Ракетная опасность была объявлена в Краснояружском, Ракитянском, Борисовском и Грайворонском округах Белгородской области 17 июня в 13:02, а в Белгороде, Шебекинском и Белгородском округах – в 13:03. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

Ракетная опасность была объявлена в Краснояружском, Ракитянском, Борисовском и Грайворонском округах Белгородской области 17 июня в 13:02, а в Белгороде, Шебекинском и Белгородском округах – в 13:03. Об этом сообщала пресс-служба ГУ МЧС России по Белгородской области.

А уже в 13:08 режим отменили во всех муниципалитетах.

По данным Минобороны РФ, в ночь с 16 на 17 июня перехвачены и уничтожены 157 украинских БпЛА самолетного типа над территориями 15 регионов, включая Белгородскую область, и над акваторией одного моря.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, женщина ранена при ударе ВСУ по хутору Масычево.