Белгородец хранил в гараже 787 граммов пороха

Прокуратура муниципалитета утвердила обвинительное заключение по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконное хранение взрывчатых веществ). Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

По версии следствия, 39-летний житель Борисовского округа в гараже долгое время хранил черный порох массой 787,6 грамма. Об этом сообщает пресс-служба белгородской прокуратуры.

В мае 2026 года его преступную деятельность пресекли стражи порядка. Прокуратура муниципалитета утвердила обвинительное заключение по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконное хранение взрывчатых веществ). Уголовное дело направлено в суд.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, хранившему порох с патронами белгородцу ограничили свободу.