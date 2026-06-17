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НовостиПроисшествия17 июня 2026 9:45

Белгородец хранил в гараже 787 граммов пороха

Теперь мужчину ждет суд
Алексей СЕРГУНИН
Прокуратура муниципалитета утвердила обвинительное заключение по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконное хранение взрывчатых веществ).

Прокуратура муниципалитета утвердила обвинительное заключение по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконное хранение взрывчатых веществ).

Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

По версии следствия, 39-летний житель Борисовского округа в гараже долгое время хранил черный порох массой 787,6 грамма. Об этом сообщает пресс-служба белгородской прокуратуры.

В мае 2026 года его преступную деятельность пресекли стражи порядка. Прокуратура муниципалитета утвердила обвинительное заключение по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконное хранение взрывчатых веществ). Уголовное дело направлено в суд.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, хранившему порох с патронами белгородцу ограничили свободу.