98 процентов безналичных операций белгородцы оплачивают картами

Общее количество карт в регионе за год увеличилось более чем на 1 300 штук. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

В первом квартале текущего года владельцы платежных карт в Белгородской области совершили 161,5 миллиона транзакций на сумму почти 276 миллиардов рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2025 года общий объем операций по картам снизился на девять процентов. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения Банка России.

Из всех транзакций около 158 миллионов – безналичные, что составляет 98 процентов от общего числа операций. За указанный временной отрезок белгородцы сняли с карт более 65 миллиардов, а на безналичные платежи и переводы направили свыше 210 миллиардов.

Общее количество карт в регионе за год увеличилось более чем на 1 300 штук. На начало апреля 2026 года у жителей области было на руках пять миллионов банковских карт, что в среднем составляет более трех карт на человека.