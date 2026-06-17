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НовостиПроисшествия17 июня 2026 7:44

Белгородский полицейский спас из загоревшегося после атаки ВСУ дома пенсионерку

Женщине оперативно оказали медицинскую помощь
Алексей СЕРГУНИН
Фото пресс-службы региональной полиции.

Фото пресс-службы региональной полиции.

В ночь с 14 на 15 июня на хуторе Масычево Белгородской области в результате сброса с БпЛА ВСУ взрывного устройства загорелся частный дом. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.

Находившийся неподалеку сотрудник ОМВД России «Грайворонский» знал, что там проживает одинокая пенсионерка, и он поспешил ей на помощь. В охваченном пламенем жилище страж порядка обнаружил 74-летнюю хозяйку. Пенсионерка пострадала и находилась в стрессовом состоянии. Полицейский вывел женщину на улицу и передал оперативно подоспевшему к месту происшествия сотруднику администрации. А уже тот доставил пострадавшую к врачам.