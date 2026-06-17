Жилой дом горел в белгородском поселке Дубовое

На ликвидацию пожара на улицу Донецкую выезжали четыре человека и одна единица техники. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

За прошедшие сутки в Белгородской области зарегистрированы три пожара. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

В Белгороде на улице Машковцева горел мусор на открытой площадке возле мусоропровода. А на улице Донецкая воспламенился мусор в контейнере. Предполагаемая причина обоих пожаров – внесённый источник зажигания.

В посёлке Дубовое Белгородского округа вспыхнул жилой дом. Огонь повредил стиральную машину. Предварительно, причиной происшествия стал недостаток конструкции и изготовления электрооборудования.