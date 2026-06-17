87 раз ВСУ атаковали Белгородчину

Обломки дронов. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

16 июня ВСУ 87 раз атаковали территорию Белгородской области. Об этом в соцсетях сообщил врио губернатора Александр Шуваев.

Враг ударил по 12 муниципалитетам - Белгороду, Прохоровскому, Ракитянскому, Шебекинскому, Яковлевскому, Белгородскому, Борисовскому, Валуйскому, Волоконовскому, Грайворонскому, Ивнянскому и Краснояружскому округам.

Трижды противник использовал авиацию и артиллерию, четыре раза сбрасывал взрывные устройства с БпЛА. Наши военные сбили 126 беспилотников.

В Белгородском округе погиб мужчина. В Краснояружском, Ракитянском, Шебекинском, Белгородском и Волоконовском округах ранены шесть человек. Четверо из них продолжают стационарное лечение.

По данным Минобороны РФ, в ночь с 16 на 17 июня перехвачены и уничтожены 157 украинских БпЛА самолетного типа над территориями 15 регионов, включая Белгородскую область, и над акваторией одного моря.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, женщина ранена при ударе ВСУ по хутору Масычево.