В Валуйском округе Белгородской области дважды объявляли опасность атаки дронов 17 июня утром

В 7:18 17 июня в Валуйском округе объявили опасность атаки БпЛА. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

В 7:18 17 июня в Валуйском округе объявили опасность атаки БпЛА. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Белгородской области.

- Оставайтесь дома, не подходите к окнам или пройдите в укрытие, советуют спасатели.

Ранее сегодня над муниципалитетом уже объявляли режим атаки дронов – в 6:04.

По данным Минобороны РФ, в ночь с 16 на 17 июня перехвачены и уничтожены 157 украинских БпЛА самолетного типа над территориями 15 регионов, включая Белгородскую область, и над акваторией одного моря.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, женщина ранена при ударе ВСУ по хутору Масычево.