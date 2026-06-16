В Старом Осколе не будут ликвидировать трамвайный маршрут Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.

В Старом Осколе Белгородской области не будут закрывать трамвайный маршрут. Об этом по итогам рабочей поездки в муниципалитет сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Александр Шуваев.

- Осмотрел трамвайную линию с подвижным составом. Знаю, для многих старооскольцев это не просто транспорт, а символ города. Понимаем, что это – часть истории, и ее нужно сохранить. Соответствующее решение мною принято, - заявил врио главы региона.

Александр Шуваев уточнил, что вопросом развития и модернизации трамвайного маршрута будет заниматься администрация округа вместе с профильными министерствами. Он также добавил, что в округе планируют расширить автобусную сеть для удобства передвижения жителей.

Ранее Шуваев уже сообщал, что Белгородская область в этом году закупит 42 современных автобуса, которые выйдут на рейсы в Белгороде, Старом Осколе и Губкине.