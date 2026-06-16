В Белгороде на 60% выполнили демонтаж в подземном переходе на «Соколе»

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В Белгороде продолжается капремонт подземного перехода на остановке «Сокол». На сегодняшний день строители на 60% выполнили демонтаж старых конструкций. Они полностью разобрали два лестничных марша и демонтировали плиты перекрытия, которые требуют замены.

В ходе работ в подземке также заменят несущие металлоконструкции, зальют новый пол, а также восстановят стены и фундамент под лестничную площадку. Также на объекте обновят инженерные системы, смонтируют новое освещение и подъемники для маломобильных граждан. На финальном этапе будет выполнено благоустройство прилегающей территории.

- Проектом предусмотрены гидроизоляция деформационных швов и система водоотведения – здесь это критически важно из-за высокого уровня грунтовых вод, провоцирующих подтопления. В специальном приямке установят два дренажных насоса для отвода воды в существующий ливневый колодец, - рассказал мэр Белгорода Валентин Демидов.

Градоначальник также отметил, что на время работ переход полностью не закрывали – у пешеходов есть возможность прохода, поскольку работы ведутся поэтапно. Полностью завершить ремонт планируют к 31 августа.