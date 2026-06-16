Белгородец пойдет под суд за кражи средств с банковских счетов приятелей Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Житель Губкина Белгородской области отправится на скамью подсудимых. Мужчину обвиняют в двух эпизодах кражи с банковского счета. Подробности уголовного дела рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

По версии следствия, в декабре прошлого года 46-летний фигурант вместе с неизвестными (материалы уголовного дела выделены в отдельное производство) договорился о схеме по хищению денег у граждан под предлогом торгов на бирже.

Уже в январе 2026 года злоумышленник получил у друга доступ к его личному кабинету в банке, пообещав зачисление денег на счет. После он тайком перевел себе на карту 370 тысяч рублей. По той же схеме, войдя в доверие, он умыкнул еще 285 тысяч рублей со счета другого знакомого.

Украденные деньги вместе с сообщниками фигурант потратил по своему усмотрению. Материалы уголовного дела рассмотрит суд. В пресс-службе прокуратуры уточнили, что в период расследования ущерб одному из потерпевших был возмещен частично