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НовостиПроисшествия16 июня 2026 14:56

Мужчина погиб в селе Красная Нива Белгородского округа

Тело мирного жителя обнаружили оперативные службы
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Мужчина погиб в селе Красная Нива Белгородского округа

Мужчина погиб в селе Красная Нива Белгородского округа

Фото: "КП" Архив.

В селе Красная Нива Белгородского округа погиб мужчина. Тело мирного жителя обнаружили сотрудники оперативных служб. Об этом сообщили в Оперативном штабе Белгородской области.

По предварительной информации, белгородец скончался от полученных ранений в результате атаки FPV-дрона. Устанавливаются все обстоятельства и дата произошедшего.

Выражаем соболезнования родным и близким погибшего жителя.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, от удара украинского FPV-дрона по парковке коммерческого объекта в поселке Пролетарский Ракитянского округа мужчина получил минно-взрывную травму и множественные ссадины мягких тканей головы. Врачи второй городской больницы Белгорода оказали пострадавшему необходимую помощь. Дальнейшее лечение продолжит в амбулаторных условиях.