Дожди и грозы прогнозируют в Белгородской области 17 июня Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

По прогнозам синоптиков, в среду, 17 июня на территории Белгородской области будет облачно с прояснениями. Ночью существенных осадков не обещают, а вот днем пройдут кратковременные дожди. В некоторых районах возможны грозы, местами град. Ветер подует с юго-запада со скоростью от 4 до 9 метров в секунду ночью, и от 8 до 13 м/с днем. Во время грозы порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду.

По области ночью температура воздуха будет колебаться от 8 до 13 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 19-24 градусов тепла. В областном центре ночью стоит ожидать от 10 до 12 градусов со знаком «плюс». В дневное время столбики термометров покажут +21… +23 градуса.

В региональном МЧС белгородцам рекомендуют соблюдать правила пожарной безопасности при использовании электрооборудования. А во время грозы постарайтесь не находиться на улице, не прячьтесь под деревьями и металлическими конструкциями. Лучше останьтесь дома.