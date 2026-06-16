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НовостиПроисшествия16 июня 2026 13:42

В Белгородской области пьяный житель избил супругу

Уголовное дело в отношении белгородца рассмотри суд
Наталия ИЛЮШНИКОВА
В Белгородской области пьяный житель избил супругу

В Белгородской области пьяный житель избил супругу

Фото: "КП" Архив.

В Борисовском округе Белгородской области прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 32-летнего местного жителя. Мужчине инкриминируют нанесение побоев. Подробности рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

По версии дознания, в апреле текущего года белгородец, который ранее уже был привлечен к административной ответственности за побои и насильственные действия, вновь избил свою жену. В момент совершения преступления мужчина был пьян. Он ударил женщину ногой в живот, а после еще и рукой по щеке.

Материалы уголовного дела в отношении злоумышленника направлены в суд для рассмотрения по существу.