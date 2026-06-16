Мужчина пострадал при детонации FPV-дрона ВСУ в Белгородской области Фото: Оперативный штаб Белгородской области.

ВСУ нанесли удары еще по 11 населенным пунктам в пяти муниципалитетах Белгородской области. В результате атак противника ранен мирный житель. Подробности сообщил в Оперативном штабе региона.

В поселке Пролетарский Ракитянского округа из-за детонации украинского FPV-дрона на парковке коммерческого объекта мужчина получил минно-взрывную травму и множественные ссадины мягких тканей головы. Врачи второй городской больницы Белгорода оказали пострадавшему необходимую помощь, госпитализация не потребовалась. На месте атаки повреждены два автомобиля, в здании коммерческого объекта выбило стекла.

В поселке Ракитное после атаки дрона в частном доме повреждены окна и фасад частного дома, также повреждена хозпостройка. От удара второго FPV-дрона посечен навес коммерческого объекта.

В Шебекино из-за детонации FPV-дрона загорелась хозпостройка - пожар оперативно потушили. В селе Старовщина Шебекинского округа при атаке БПЛА повреждены окна, фасад частного дома, гараж и автомобиль. В селе Новая Таволжанка от удара дрона пробита крыша соцобъекта. В частном доме посекло окна.

В Грайвороне при взрыве сбитого дрона в частном доме посечены крыша и забор.

В поселке Уразово Валуйского округа из-за детонации дрона в частном доме повреждено остекление.

В селе Устинка Белгородского округа от удара БПЛА в частном доме пробита крыша и повреждена стена. В поселке Октябрьский при атаке FPV-дрона повреждена легковушка. После удара второго дрона повреждена ГАЗель. В хуторе Церковный в результате взрыва дрона на территории предприятия поврежден грузовик. В селе Красный Октябрь из-за удара FPV-дрона в двух частных домах выбиты окна, посечены фасады и заборы.

Оперативные службы уточняют информацию о последствиях.