В Белгородской области огнеборцы спасли котят из двухметрового люка

Фото: пресс-служба МЧС России по Белгородской области

В городе Строитель Белгородской области местные жители обнаружили на дне двухметрового канализационного люка двух котят. Малыши провалились и никак не могли самостоятельно выбраться из смертельной ловушки. Очевидцы пытались помочь пушистикам, пробовали дотянуться подручными средствами, однако их попытки не увенчались успехом. Тогда пришлось вызывать спасателей.

В пресс-службе МЧС России по Белгородской области рассказали, что в этот момент помощь людям не требовалась, поэтому огнеборцы выехали по вызову. Специалисты оценили обстановку, аккуратно спустились в люк при помощи лестницы-палки и аккуратно достали двух котят на поверхность.

- Спасенные малыши, едва очутившись в безопасности, тут же принялись отряхиваться и громко мурчать, - поделились в пресс-службе ведомства.