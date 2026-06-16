Белгородчина поучаствует в I Всероссийском конкурсе лучших проектов КГС для приграничных и воссоединенных регионов Фото: соцсети Александра Шуваева.

Пять проектов Белгородской области примут участие в I Всероссийском конкурсе лучших проектов комфортной городской среды для приграничных и воссоединенных регионов. Отдельный конкурс для семи регионов, в число которых входит и Белгородская область, впервые запущен в этом году по поручению президента Владимира Путина.

Врио губернатора Александр Шуваев рассказал, что каждый год будут отбирать 35 проектов-победителей. Общий премиальный фонд составит 2,5 млрд рублей ежегодно. В рамках конкурса будут представлены категории от малых городов с численностью до 300 тысяч человек до населенных пунктов с населением до 5 тысяч человек.

В этом году Белгородская область представит проекты от пяти муниципалитетов. В частности, «Сквер поколений» от Губкинского округа, благоустройство парка «Победы» от Старооскольского округа, «Пешеходная зона по улице Советская в поселке Прохоровка», Центр Чернянки – центр притяжения» и проект благоустройства молодежно-спортивного парка «Импульс» в Строителе Яковлевского округа.

По информации врио главы региона, на реализацию всех пяти проектов в общей сложности понадобится порядка 784 млн рублей. Из этой суммы регион рассчитывает на федеральную поддержку в размере 410 млн рублей.

- Все заявки направим до 20 июня в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Это реальный шанс для наших территорий получить федеральную поддержку на благоустройство. Результаты узнаем уже в августе 2026 года. Надеемся, что все наши инициативы будут поддержаны, - отметил Александр Шуваев.