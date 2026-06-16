В Белгороде полиция привлекла к ответственности жительницу Нижегородской области

В Белгороде сотрудники уголовного розыска УМВД России во время рейдовых мероприятий задержали 29-летнюю жительницу Нижегородской области. Женщина приехала в областную столицу в поисках быстрого заработка за пару дней до задержания.

В пресс-службе регионального УМВД рассказали, что «гостья» оказывала интимные услуги за денежное вознаграждение. Своих клиентов она принимала на арендованной квартире. За занятие проституцией в отношении злоумышленницы был составлен административный протокол. Жрице любви предстоит заплатить штраф.