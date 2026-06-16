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НовостиСпорт16 июня 2026 9:11

Спортсменка из Белгородской области стала чемпионкой России по плаванию

Мария Осетрова завоевала «золото» на дистанции 50 метров баттерфляем
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Фото: Министерство спорта Белгородской области

Фото: Министерство спорта Белгородской области

На днях в Казани прошел чемпионат России по плаванию, за награды в котором поборолись десятки сильнейших спортсменов страны. Пловчиха из Белгородской области Мария Осетрова показала прекрасный результат, что позволило ей выполнить отборочный норматив для участия в чемпионате Европы.

На дистанции в 50 метров баттерфляем белгородская спортсменка оказалась лучшей и завоевала золотую медаль. Она смогла преодолеть дистанцию за 25,60 секунды и завоевала титул чемпионки России. Тренирует белгородку Феликс Сидельник.