Спортсменка из Белгородской области стала чемпионкой России по плаванию

Фото: Министерство спорта Белгородской области

На днях в Казани прошел чемпионат России по плаванию, за награды в котором поборолись десятки сильнейших спортсменов страны. Пловчиха из Белгородской области Мария Осетрова показала прекрасный результат, что позволило ей выполнить отборочный норматив для участия в чемпионате Европы.

На дистанции в 50 метров баттерфляем белгородская спортсменка оказалась лучшей и завоевала золотую медаль. Она смогла преодолеть дистанцию за 25,60 секунды и завоевала титул чемпионки России. Тренирует белгородку Феликс Сидельник.