В Белгородской области по программе инициативного бюджетирования реализуют 137 проектов Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.

На еженедельном заседании правительства Белгородской области власти рассмотрели программу инициативного бюджетирования. В этом году в регионе будут реализованы 137 проектов, авторами которых выступили сами белгородцы. Традиционно будут благоустроены дворовые территории, детские и спортивные площадки, а также в жизнь воплотят другие проекты жителей.

Временно исполняющий обязанности губернатора области Александр Шуваев рассказал, что на реализацию проектов в текущем году выделили свыше 513 миллионов рублей консолидированного бюджета. Работы планируют выполнить до сентября.

Кроме того, в этом году до 1 сентября в 13 муниципалитетах Белгородской области восстановят 25 воинских захоронений.

- Впереди много работы, но главное – выполнить все обещанное без задержек. Рассчитываю на слаженную работу глав муниципалитетов и правительства. Спасибо всем, кто работает на результат, - отметил Александр Шуваев.