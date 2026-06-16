Ракетную опасность объявили в Белгороде и Шебекино 16 июня

В Белгороде объявили ракетную опасность Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Белгороде, Белгородском и Шебекинском округах во второй раз за утро 16 июня объявили ракетную опасность. Сирена воздушной тревоги прозвучала в муниципальных образованиях в 11:01.

Жителей призывают оставаться в безопасном месте. по возможности спуститесь в подвальное помещение или подземное пространство. Если вы находитесь в помещении, ни в коем случае не подходите к окнам. Если вы на улице - займите ближайшее укрытие или зайдите в защитный модуль.

Оставайтесь в укрытии, пока не получите сообщение об отмене тревоги.

Напомним, системы оповещения уже запускали во всех муниципалитетах Белгородской области сегодня около шести часов утра.

Отбой ракетной опасности в 11:07.