Белгородец пойдет под суд за убийство и незаконное проникновение в жилище Фото: "КП" Архив.

В Белгородской области завершено расследование уголовного дела в отношении 38-летнего жителя Строго Оскола. Мужчине инкриминируют убийство и незаконное проникновение в жилище. Подробности рассказали в региональной прокуратуре.

По версии следствия, 40-летняя местная жительница проживала вместе с 45-летним мужчиной, который работал вахтовым методом. Между вахтами, будучи пьяным, он регулярно сильно избивал сожительницу. О травмах после побоев она в полицию ни разу не сообщала. Однако после очередного возвращения вахтовика, об очередных побоях узнал новый ухажер оскольчанки.

В феврале этого года злоумышленник приехал в квартиру вахтовика. Между пьяными мужчинами возник конфликт, который перерос в драку. Фигурант достал складной нож и несколько раз ударил им оппонента по различным частям тела. Потерпевший успел выбежать из квартиры на лестничную площадку первого этажа, где скончался от полученных ранений.

Материалы уголовного дела направили в суд для рассмотрения по существу.