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НовостиОбщество16 июня 2026 6:50

С начала года больше 200 белгородских участников СВО и членов их семей проверились в «Поездах здоровья»

В регионе функционируют шесть передвижных комплексов
Наталия ИЛЮШНИКОВА
С начала года больше 200 белгородских участников СВО и членов их семей проверились в «Поездах здоровья»

С начала года больше 200 белгородских участников СВО и членов их семей проверились в «Поездах здоровья»

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.

В Белгородской области с начала года диспансеризацию в «Поездах здоровья» прошли 237 участников спецоперации и членов их семей. Об этом по итогам еженедельного оперативного совещания правительства региона рассказал временно исполняющий обязанности губернатора Александр Шуваев.

Чиновник напомнил, что в рамках программы по области курсируют шесть мобильных медицинских комплексов. Благодаря «Поездам здоровья» получить консультации специалистов могут жители отдаленных сел и хуторов Белгородской области.

- Считаю необходимым усилить информирование – о диспансеризации в мобильных комплексах должны знать на предприятиях и в каждом муниципалитете, - поручил врио главы региона Шуваев.