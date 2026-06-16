С начала года больше 200 белгородских участников СВО и членов их семей проверились в «Поездах здоровья» Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.

В Белгородской области с начала года диспансеризацию в «Поездах здоровья» прошли 237 участников спецоперации и членов их семей. Об этом по итогам еженедельного оперативного совещания правительства региона рассказал временно исполняющий обязанности губернатора Александр Шуваев.

Чиновник напомнил, что в рамках программы по области курсируют шесть мобильных медицинских комплексов. Благодаря «Поездам здоровья» получить консультации специалистов могут жители отдаленных сел и хуторов Белгородской области.

- Считаю необходимым усилить информирование – о диспансеризации в мобильных комплексах должны знать на предприятиях и в каждом муниципалитете, - поручил врио главы региона Шуваев.