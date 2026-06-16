ВСУ атаковали 13 районов Белгородской области за сутки Фото: Оперативный штаб Белгородской области.

ВСУ за прошедшие сутки нанесли 58 ударов по тринадцати муниципалитетам Белгородской области. В результате атак противника восемь жителей получили ранения, шестеро из них госпитализированы. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Александр Шуваев. Он также отметил, что ход лечения всех пострадавших белгородцев держит на личном контроле.

- Противник совершил четыре обстрела с применением авиации и артиллерии. Также четыре раза производил сбросы взрывных устройств с БПЛА. Благодаря профессиональной работе расчетов ПВО и всех задействованных подразделений сбиты и подавлены 111 беспилотников, - уточнил врио главы региона.