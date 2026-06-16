Беспилотники ВСУ были сбиты ночью над Белгородской областью

Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы Украины продолжают атаковать гражданские объекты и мирное население Белгородской области с применением беспилотников. Очередные попытки противника нанести удары пресекли бойцы противовоздушной обороны в ночь на 17 июня. Подробности рассказали в пресс-службе Минобороны РФ.

По информации силового ведомства, прошедшей ночью дежурные средства ПВО в общей сложности перехватили и уничтожили 172 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над 15 регионами России, в том числе над Белгородской областью, а также над акваториями Черного и Азовского морей.