В Белгородской агломерации временно изменился маршрут следования автобусов №123А Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Белгородской агломерации на время скорректировали маршрут следования автобусов №123А, которые курсируют от железнодорожного вокзала в Белгороде до поселка Маслова Пристань. Об этом сообщает Организатор пассажирских перевозок Белгородской области.

Изменение схемы движения общественного транспорта связано с проведением плановых ремонтных работ на тепловых сетях в Масловой Пристани. С 15 июня здесь полностью перекрыли движение автомобильного транспорта на участке улицы Шумилова (в районе домов № 16–21). По временной схеме автобусы №123А будут следовать лишь до остановочного пункта «Маслова Пристань-1».

Пассажиров просят заранее планировать свои поездки с учетом обстоятельств. Информация об окончании ремонтных работ и возобновлении привычного маршрута появится дополнительно.