В четырех округах Белгородской области объявили ракетную опасность 15 июня

Ракетная опасность была объявлена в Краснояружском, Ракитянском, Борисовском и Грайворонском округах Белгородской области 15 июня в 17:53. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

Ракетная опасность была объявлена в Краснояружском, Ракитянском, Борисовском и Грайворонском округах Белгородской области 15 июня в 17:53. Об этом сообщала пресс-служба ГУ МЧС России по Белгородской области.

- Спуститесь в подвальное помещение или подземное пространство, - советуют спасатели.

По данным Минобороны РФ, в ночь с 14 на 15 июня перехвачены и уничтожены 123 украинских БпЛА самолетного типа над территориями 13 регионов, включая Белгородскую область, и над акваторией двух морей.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, женщина ранена при ударе ВСУ по хутору Масычево 15 июня.