Колбасу с икрой украл белгородец из магазина

Представители супермаркета обратились в полицию Белгорода с заявлением о краже. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по региону. Они сообщили о пропаже колбасы и икры общей стоимостью свыше 12 тысяч рублей.

Стражи порядка установили личность подозреваемого. 32-летний местный житель пронес продукты мимо кассы. Похищенное он не стал есть, а продал неизвестному. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ (Кража). Ему грозит до двух лет тюрьмы.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, толстовки и брюки украла белгородка из магазина.