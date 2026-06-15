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НовостиПроисшествия15 июня 2026 14:09

Белгородцу грозит срок за хранение наркотиков

Уголовное дело направлено в суд
Алексей СЕРГУНИН

По данным следствия, в январе текущего года 46-летний житель Белгородского района посадил и разместил в чердачном помещении жилого дома не менее 107 семян конопли. Об этом сообщает пресс-служба белгородской прокуратуры. А в марте он купил и хранил 49,6 грамма каннабиса и 298,1 грамма конопли.

Прокуратура муниципалитета утвердила обвинительное заключение по ч. 1 ст. 231 и ч. 2 ст. 228 УК РФ. Уголовное дело направлено в Белгородский районный суд. Максимальное наказание по инкриминируемым статьям – до десяти лет тюрьмы.