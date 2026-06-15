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НовостиПроисшествия15 июня 2026 13:38

В Белгородском округе в шестой раз объявили опасность атаки БпЛА 15 июня

Жителей призывают перебраться в укрытие
Алексей СЕРГУНИН
В 16:29 15 июня в Белгородском округе объявили опасность атаки БпЛА.

В 16:29 15 июня в Белгородском округе объявили опасность атаки БпЛА.

Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

В 16:29 15 июня в Белгородском округе объявили опасность атаки БпЛА. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Белгородской области.

- Оставайтесь дома, не подходите к окнам или пройдите в укрытие, советуют спасатели.

Ранее над муниципалитетом режим атаки дронов сегодня объявляли в 8:32, 9:37, 10:16, 11:53 и 15:47.

По данным Минобороны РФ, в ночь с 14 на 15 июня перехвачены и уничтожены 123 украинских БпЛА самолетного типа над территориями 13 регионов, включая Белгородскую область, и над акваторией двух морей.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, женщина ранена при ударе ВСУ по хутору Масычево 15 июня.