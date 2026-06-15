Дожди и грозы ожидаются в Белгородской области 16 июня

По прогнозам белгородских синоптиков, 16 июня в нашем регионе ожидается облачная с прояснениями погода. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

По прогнозам белгородских синоптиков, 16 июня в нашем регионе ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Белгородской области.

Ночью существенных осадков не предвидится, днем пройдут кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-западный, ночью 5-10 м/с, днем 8-13 м/с, при грозах порывы до 15-17 м/с.

Температура воздуха ночью от +7 до +12 градусов, днем потеплеет до +20+25 градусов. В Белгороде ночью будет +10+12 градусов, днем воздух прогреется до +21+23 градусов.