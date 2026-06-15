Белгородские полицейские проверили 245 мест для купания и отдыха

Родителей привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

Начиная с 1 июня, сотрудники полиции проверили 245 мест для отдыха и купания, в том числе 146 – мест, запрещенных для купания. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Девять несовершеннолетних находились на водоемах без сопровождения законных представителей. Родителей привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ.

Стражи прядка провели как с детьми, так и с родителями профилактические беседы и вручили им памятки по безопасному поведению на воде.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, двое детей утонули в Белгородской области в День России.