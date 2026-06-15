За сломанные ребра белгородца отправили в колонию

Злоумышленник ударил потерпевшего по затылку, отчего тот упал. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

39-летний житель Старооскольского округа признан виновным по ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни). Об этом сообщает пресс-служба белгородской прокуратуры.

Суд установил, что в январе 2026 года подсудимый спал в нетрезвом виде в квартире знакомой. Когда хозяин дома пришел и потребовал покинуть жилище, между ними вспыхнула словесная перепалка. Злоумышленник ударил потерпевшего по затылку, отчего тот упал. Затем фигурант натянул на голову оппонента его же футболку и несколько раз ударил коленом в грудь. Врачи диагностировали закрытые переломы ребер.

В судебном заседании подсудимый полностью признал вину. Суд с учетом позиции государственного обвинителя фигуранту назначено 18 месяцев исправительной колонии общего режима.