Еще 66 поврежденных врагом жилых объектов восстановили в Белгородской области

В Белгороде за вторую семидневку лета восстановлено 50 объектов. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

С 8 по 14 июня в Белгородской области восстановили 66 жилых объектов, пострадавших после атак ВСУ. Список адресов опубликовал оперштаб региона.

В Белгороде за вторую семидневку лета восстановлено 50 объектов, в Шебекинском округе - десять, в Белгородском и Грайворонском округах – по два, в Краснояружском и Валуйском округах – по одному.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, в Белгороде за неделю восстановили 57 поврежденных при атаках ВСУ жилых объектов. А с 11 по 17 мая на Белгородчине восстановили 87 объектов.