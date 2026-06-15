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НовостиОбщество15 июня 2026 10:19

62 водителя попались на пьяной езде в Белгородской области

84 автомобилиста сели за руль, хотя никогда не получали прав
Алексей СЕРГУНИН
182 пешехода пересекли дорогу в неустановленных местах, а им не предоставили преимущество 116 автомобилистов.

182 пешехода пересекли дорогу в неустановленных местах, а им не предоставили преимущество 116 автомобилистов.

Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

С 12 по 14 июня сотрудники ГАИ зафиксировали на дорогах Белгородской области свыше 1 900 нарушений правил дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области. От управления отстранены 62 нетрезвых либо отказавшихся от прохождения медосвидетельствования водителя. 42 автомобилиста сели, хотя были лишены прав. При этом 84 автолюбителя ехали, не имея водительского удостоверения. 74 водителя нарушили правила перевозки детей, 203 автолюбителям придется заплатить штраф за чрезмерную тонировку стекол.

182 пешехода пересекли дорогу в неустановленных местах, а им не предоставили преимущество 116 автомобилистов.