Двое детей утонули в Белгородской области в День России

Двое детей утонули в реках Белгородской области 12 июня. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

Двое детей утонули в реках Белгородской области 12 июня. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Белгородской области.

В селе Колтуновке Алексеевского округа из реки Тихая Сосна водолазы вытащили тело 9-летнего мальчика. А в селе Новая Симоновка Валуйского округа на реке Оскол утонул 15-летний парнишка. Причины происшествий устанавливается.

О правилах поведения для безопасного отдыха на воде подробнее читайте здесь.

Как ранее сообщает сайт bel.kp.ru, в Белгороде в реке утонул 19-летний парень.