Дачный домик вспыхнул в Белгородской области

15 июня в старооскольском садовом некоммерческом товариществе «Сосновый бор» огонь охватил дачный дом на площади 36 «квадратов». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Белгородской области. Причина случившегося в настоящее время устанавливается.

А в селе Васильевка Ракитянского округа пламя повредило крышу сарая на площади 28 «квадратов». Причиной пожара, по предварительным данным, стал аварийный режим работы электросети. В обоих случаях, к ликвидации пожара привлекались семь человек и две единицы техники.

Всего за неделю с 8 по 14 июня на территории региона произошли 35 пожаров, восемь из которых - в жилье.