Четыре медали выиграл белгородский пловец на турнире в Казани

Фото из канала "Спорт Белгород" в МАКС.

В Казани финишировал турнир по плаванию специальной Олимпиады России «Победим вместе». Участвовали 250 атлетов из России и других стран, а белгородец Роман Звонарев собрал полный комплект наград. Воспитанник Галины Норошкиной завоевал золото в составе сборной ЦФО, серебро – на 100-метровке на спине, бронзу - на 50 метрах баттерфляем. Кроме того, в инклюзивной эстафете Роман выступал вместе со своим отцом - и семейная команда выиграла золото.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, пять медалей привезла белгородская пловчиха из Подмосковья. Ксения Сорокина стала призером как первенства, так и чемпионата ЦФО.