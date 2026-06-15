Зерно горело в Белгороде

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Белгородской области.

14 июня в Белгороде на бульваре Юности загорелась трехкомнатная квартира на восьмом этаже десятиэтажного жилого дома. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Белгородской области. А на улице Константина Заслонова окутавшее склад пламя повредило мешки с зерном. В обоих случаях, в настоящее время причина происшествия устанавливается.

В городе Алексеевка на улице Тимирязева, предположительно, из-за поджога, вспыхнул гараж.

Всего за неделю с 8 по 14 июня на территории региона произошли 35 пожаров, восемь из которых - в жилье.