Зерно горело в Белгороде

14 июня в Белгороде на бульваре Юности загорелась трехкомнатная квартира на восьмом этаже десятиэтажного жилого дома. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Белгородской области. А на улице Константина Заслонова окутавшее склад пламя повредило мешки с зерном. В обоих случаях, в настоящее время причина происшествия устанавливается.
В городе Алексеевка на улице Тимирязева, предположительно, из-за поджога, вспыхнул гараж.
Всего за неделю с 8 по 14 июня на территории региона произошли 35 пожаров, восемь из которых - в жилье.