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НовостиПроисшествия15 июня 2026 7:16

Белгородец стащил электровелосипед стоимостью 70 тысяч рублей

Фигуранту грозит до пяти лет тюрьмы
Алексей СЕРГУНИН
В соответствии с пунктом «в» части 2 статьи 158 УК РФ фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.

В соответствии с пунктом «в» части 2 статьи 158 УК РФ фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.

Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

По словам владельца салона, предоставляющего в аренду электровелосипеды в Белгороде, один из клиентов в вечернее время оставил двухколесное транспортное средство у ворот офиса, когда сам предприниматель отсутствовал на месте. Об этом информирует пресс-служба региональной полиции.

Этим воспользовался проходивший мимо местный житель. Он ночью похитил электровелосипед, сел на него и уехал к себе домой. Стражи порядка установили личность подозреваемого - ранее не судимого местного жителя 1961 года рождения.

Полицейские изъяли похищенное имущество стоимостью свыше 70 тысяч рублей. В соответствии с пунктом «в» части 2 статьи 158 УК РФ фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.