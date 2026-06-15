Белгородец стащил электровелосипед стоимостью 70 тысяч рублей

В соответствии с пунктом «в» части 2 статьи 158 УК РФ фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

По словам владельца салона, предоставляющего в аренду электровелосипеды в Белгороде, один из клиентов в вечернее время оставил двухколесное транспортное средство у ворот офиса, когда сам предприниматель отсутствовал на месте. Об этом информирует пресс-служба региональной полиции.

Этим воспользовался проходивший мимо местный житель. Он ночью похитил электровелосипед, сел на него и уехал к себе домой. Стражи порядка установили личность подозреваемого - ранее не судимого местного жителя 1961 года рождения.

Полицейские изъяли похищенное имущество стоимостью свыше 70 тысяч рублей. В соответствии с пунктом «в» части 2 статьи 158 УК РФ фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.