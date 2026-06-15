В Белгородском округе объявили опасность атаки дронов 15 июня утром

В 8:32 15 июня в Белгородском округе объявили опасность атаки БпЛА. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

В 8:32 15 июня в Белгородском округе объявили опасность атаки БпЛА. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Белгородской области.

- Оставайтесь дома, не подходите к окнам или пройдите в укрытие, советуют спасатели.

По данным Минобороны РФ, в ночь с 14 на 15 июня перехвачены и уничтожены 123 украинских БпЛА самолетного типа над территориями 13 регионов, включая Белгородскую область, и над акваторией двух морей.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, женщина ранена при ударе ВСУ по хутору Масычево 15 июня.