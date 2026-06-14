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НовостиПолитика14 июня 2026 16:14

В Белгородской области дроны ВСУ атаковали дома, автомобили и коммерческие объекты

По предварительной информации, жители не пострадали
Марина МАКОВЛЕВА
Фото оперативного штаба Белгородской области

Фото оперативного штаба Белгородской области

Четыре муниципалитета Белгородской области оказались под ударом ВСУ днем 14 июня. Пострадавших нет. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

В Белгородском округе в селе Красный Октябрь детонация FPV-дрона произошла на территории предприятия, выбиты окна в административном здании, поврежден автомобиль. В поселке Октябрьский после удара дрона загорелся автомобиль, огонь ликвидировал пожарный расчет.

- При ударе второго FPV-дрона повреждены остекление квартиры в МКД и четыре машины, - рассказали в оперативном штабе.

В хуторе Церковный из-за атаки FPV-дрона загорелась машина.

Фото оперативного штаба Белгородской области

Фото оперативного штаба Белгородской области

В селе Долгое Валуйского округа в результате детонации дрона пробиты крыши, повреждены окна, фасады и заборы двух частных домов, а также двух хозпостроек. В поселке Уразово беспилотник повредил кровлю помещения предприятия.

В Шебекинском округе в селе Нижнее Березово-Второе после атаки FPV-дрона повреждения получили остекление, кровля, фасад частного дома, газовая труба и машина. В Шебекино в результате атаки дрона поврежден КамАЗ. В районе села Чураево FPV-дрон атаковал спецтехнику.

В Ракитянском округе в поселке Пролетарский повреждения получили остекление, фасады частного дома и двух коммерческих объектов, а также четыре автомобиля. В результате падения осколков сбитых FPV-дронов посечены окна в квартире многоэтажки, частном доме и автомобиле. В селе Криничное FPV-дрон ударил по грузовику, машина загорелась. В селе Илек-Кошары при детонации дрона были разбиты окна и посечен забор частного дома.