В Белгородской области дроны ВСУ атаковали дома, автомобили и коммерческие объекты

Фото оперативного штаба Белгородской области

Четыре муниципалитета Белгородской области оказались под ударом ВСУ днем 14 июня. Пострадавших нет. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

В Белгородском округе в селе Красный Октябрь детонация FPV-дрона произошла на территории предприятия, выбиты окна в административном здании, поврежден автомобиль. В поселке Октябрьский после удара дрона загорелся автомобиль, огонь ликвидировал пожарный расчет.

- При ударе второго FPV-дрона повреждены остекление квартиры в МКД и четыре машины, - рассказали в оперативном штабе.

В хуторе Церковный из-за атаки FPV-дрона загорелась машина.

Фото оперативного штаба Белгородской области

В селе Долгое Валуйского округа в результате детонации дрона пробиты крыши, повреждены окна, фасады и заборы двух частных домов, а также двух хозпостроек. В поселке Уразово беспилотник повредил кровлю помещения предприятия.

В Шебекинском округе в селе Нижнее Березово-Второе после атаки FPV-дрона повреждения получили остекление, кровля, фасад частного дома, газовая труба и машина. В Шебекино в результате атаки дрона поврежден КамАЗ. В районе села Чураево FPV-дрон атаковал спецтехнику.

В Ракитянском округе в поселке Пролетарский повреждения получили остекление, фасады частного дома и двух коммерческих объектов, а также четыре автомобиля. В результате падения осколков сбитых FPV-дронов посечены окна в квартире многоэтажки, частном доме и автомобиле. В селе Криничное FPV-дрон ударил по грузовику, машина загорелась. В селе Илек-Кошары при детонации дрона были разбиты окна и посечен забор частного дома.